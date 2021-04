A koronavírus miatt 2020-ban nem lehetett fesztiválokat tartani, viszont a pandémiás helyzet miatt az idei év is kilátástalan. Fesztiválokról szóló sorozatunkban először az egyetemista fesztivált, a legrégebbi tradíciókra visszatekintő EFOTT-ot mutatjuk be. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan zajlott az elmúlt évük, és milyenek kilátások a 2021-es szezonra. A fesztivál főszervezője hónapok óta nem nyilatkozott, de a Life.hu-val most kivételt tett: exkluzív interjúban mondta el, mi várható nyárra.