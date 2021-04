Elkészült a Római-part jövőképe, melyet kérdőívvel és közösségi tervezési események segítségével alakították ki azt. Kiss László a III. kerület polgármestere az InfoRádiónak elárulta, ezek alapján lehetséges, hogy ismét lehet majd a Dunában fürdeni a területen.

"Felmerült a területen való fürdőzés kérdése, ezt valamilyen módon igyekszünk megoldani, ezzel kapcsolatban már javaslattal is éltünk a főváros felé, szeretnénk, ha meg tudna valósulni ez. De hasonlóan érdekes kérdés a területen lévő vécék sorsa is; mi kezdeményeztük a fővárosnál, hogy legyenek közterületi vécék a területen, a kerület segítségével működő civil egyesület pont a napokban ki is helyezett toi-toi vécéket" – fogalmazott a polgármester.