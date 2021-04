Koncz Gábor álmaiba is beférkőzött az elmúlás gondolata, és már a temetését is elképzelte: szerinte összesen hárman lennének ott.

Koncz Gábort nagyon megviseli, hogy nem állhat a színpadon, lassan másfél éve nem tud dolgozni. Egy ideje az elmúlás gonolatával foglalkozik, ez pedig az álmaiban is megjelenik: sokszor álmodja azt, hogy meghal.

Mostanában sokszor álmodom azt, hogy meghalok. Nem tudom, ez miért lehet, mert alapvetően nem félek tőle, hiszek a reinkarnációban, és tudom, hogy visszatérek majd idővel. Amikor felriadok a rémálomból, sokszor fél órát is gondolkozom, hogy mi lenne, ha most történne meg. A pályatársak, barátok többsége meghalt már, vajon ki lenne ott, ki búcsúztatna, ki siratna el? Szerintem összesen három ember lenne ott a temetésemen, de őket is én fizetném meg, mert ők ásnák ki a síromat" - mondta a Blikknek a színész, akinek van két lánya, és több unokája.

"A nagy kérdés: mit hagyok magam után? Azt tudom, hogy a gyerekek emlékezni fognak rám, beszélnek majd rólam, de az utókor színészei tudják majd, hogy ki voltam én? Ez nagyon nagy kérdés, mert elvégre az ember után csak a neve marad, és bár szerintem sok mindent letettem az asztalra, megfordult bennem, hogy mi van, ha elfelejtenek" - tette hozzá Koncz Gábor, aki mindkét oltását megkapta már. Leszögezte, nem akar visszavonulni.