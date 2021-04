17 éve már annak, amikor az interneten futőtűzként elterjed annak a telefonhívásnak a felvétele, amiben egy idős hölgy kért segítséget a békéscsabai mentőállomástól. Az Országos Mentőszolgálat most megmutatta azt a mentőtisztet, aki olyan türelmesen segített a néninek, aki nem volt tisztában azzal, hova kell telefonálnia.

"MOST MEGMUTATJUK! Ő VOLT AZ! Guska Bea egykori mentésirányítónk türelmes hangját az egész ország megismerhette, amikor 17 évvel ezelőtt egy különös hangfelvétel szivárgott ki a Békéscsabai Mentésirányításról. Bajtársnőnk azóta mentőtiszt lett, aki a helyszínre sietve segíti a bajbajutottakat. Bajtársához ment férjhez és két gyermek büszke édesanyja, akik sorra nyerik az elsősegélynyújtó versenyeket. A kiváló mentőtiszt szívesen elfelejtené már a kultikussá vált beszélgetést, de még ennyi idő után is sikerül meglepni olyan feldolgozásokkal, amiken végül mégis elmosolyodik a jólelkű életmentő" - írta közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat, és egy videót is mellékeltek, amiben Gauska Bea bemutatkozik.

A rekeszizmokat nem kínélő felvételt itt tudod meghallgatni: