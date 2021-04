Ingyenes oltással várja az amerikaikat és a külföldi látogatókat Alaszka - jelentette be az állam kormányzója.

Az Alaszkába érkező turisták júniustól kaphatják meg az ingyenes koronavírus elleni védőoltást az állam négy legnagyobb repülőterén, az ötnapos próbaidőszak pedig már a hónap végén elkezdődik az Anchorage nemzetközi repülőtéren azért, hogy felmérjék az emberek érdeklődését.

A lépés az idegenforgalom fellendítésére szolgál, az ingyenes Pfizer vagy Moderna vakcina felajánlása „újabb jó ok arra, hogy Alaszka államba jöjjön" - jelentette ki sajtótájékoztatóján Mike Dunleavy kormányzó.

Alaszka népességét tekintve a legjobban átoltott állam az USA-ban, a 16 éven felüli lakosság közel 48 százalékát oltották már be, 40 százalék pedig már mindkét dózist megkapta a Pfizer vagy a Moderna vakcinájából.

Az államba látogatók is megkapják a védőoltás második adagját is, ha elég ideig maradnak. Az Egyesült Államokban ragaszkodnak a gyógyszergyártók eredeti adagolási rendjéhez, ennek alapján a Pfizer esetében 21, a Modernánál 28 nappal az első után adják be a második dózist - írja az Anchorage Daily News.