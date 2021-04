Mackenzie Yocum azután esett szerelembe, miután az akkori párja megkérte a kezét. Ráadásul nem is akárkibe szeretett bele, hanem a leendő apósába.

Mint kiderült, Jeff Scholl ugyanígy érzett a 25 éves lány iránt, és mivel nem tudtak ellenállni az érzéseiknek, összeszűrték a levet, ám az élet úgy alakította, hogy románcuk napvilágra került. A vőlegény természetesen azonnal elhagyta Mackenzie-t, és Jeff felesége is beadta a válópert - írja a The Sun.

A fiatal lány és 61 éves szerelme azóta is együtt vannak, sőt, már van egy közös 5 hónapos gyermekük is, ám a kisbaba semmin sem változtatott: a családban azóta is kibékíthetetlen ellentétek uralkodnak.