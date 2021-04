A koronavírus és a bezártság miatt megnőtt a kiskutyák iránti igény is, ezzel együtt pedig nőtt a rájuk veszélyes parvovírus előfordulása is.

Egyre gyakoribb a britkenél a kutyák körében a parvovírus, ami azzal is magyarázható, hogy a karantén alatt megnőtt a kölyökkutyák iránti igény. Tavaly április és június között a briteknél az új kiskutyák regisztrációja 26 százalékkal megugrott.

Ezzel együtt pedig megnőtt a regisztrált parvovírusos esetek száma is. Ez főleg a fiatal, be nem oltott kutyákat veszélyezteti. Ez a vírus rendkívül fertőző, súlyos gyomor-bélgyulladást és gyakran vérzéses szövődményeket okoz. Halálos is lehet - írja a Ripost.

Ez ellen a vírus ellen is a védőoltás a megoldás, ami akkor a leghatékonyabb, ha rögzített időpontokban megismétlik.