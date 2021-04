Az Ex on the Beach sztárja és barátnője, Safiyya Vorajee kislányuk elvesztését gyászolja, miután a celeb hétvégén megosztották a szívszorító hírt, miszerint 7 hónapos gyermekük feladta a harcot a leukémiával szemben. Azaylia Diamondot mindössze nyolc hetes volt, amikor leukémiát diagnosztizáltak nála. Hónapokig küzdött az életben maradásáért, miután az orvosok azt mondták, hogy már csak napjai lehetnek hátra - írja a Mirror.

Az édesapa szívszorító üzenetben búcsúzott kislányától: