Az édesapját gyászoló Kis Grófo már többször is beszélt arról, hogy a színpad, a közönség szórakoztatása jelentené neki az egyedüli vigaszt, de a járvány miatt erre egyelőre várnia kell. Most azonban nagy az öröm, a bulibáró klipet forgatott, amit el is újságolt a követőinek.