Eljárás indított a párizsi ügyészség egy, a Buttes-Chaumont parkban történt spontán bulizás miatt, amelyen a résztvevők nem tartották be a koronavírus-járvány miatti egészségbiztonsági előírásokat - jelezte kedden a vádhatóság.

A közösségi oldalakra felkerült felvételek szerint vasárnap délután több száz fiatal táncolt magasba emelt hangszórók körül, többségük nem viselt maszkot és nem tartotta be a védőtávolságot.

Didier Lallement párizsi prefektus kezdeményezésére az ügyészség mások életének veszélyeztetésének és hat főnél nagyobb kültéri gyülekezésben való részvétel gyanújával indított eljárást, ami 135 eurós pénzbírsággal sújtható.

Gabriel Attal kormányszóvivő "elfogadhatatlannak" nevezte a történteket, és arra kérte a rendőrséget, hogy "találja meg a szervezőket" azért, hogy feleljenek az igazságszolgáltatás előtt.

A közösségi oldalakon nagy felháborodást kiváltó felvételeken az látszik, hogy a parkban külön-külön piknikező fiatalok spontán módon elkezdtek táncolni a zenére.A BFM hírtévé szerint a parkban egy baráti társaság ünnepelt egy születésnapot zenehallgatás közben, és amikor a társaságból valaki megemelte a hangszórót, a zene odavonzott másokat is, és az egyre több odaérkező fiatal együtt elkezdett táncolni.

A felvételen jól látszik, hogy rendőrök is voltak a közelben, de csak azért kezdték el az embereket szétoszlatni, mert közeledett az éjszakai kijárási tilalom este 7 órai kezdete, és ezért felszólították a parkban tartózkodókat, hogy induljanak haza.

Egy nappal azután, hogy a kisiskolások visszatérhettek az iskolapadokba, a javuló, de továbbra is magas járványmutatók miatt a kormány nagyon óvatos a korlátozások enyhítését illetően.

"Nagyon finoman fogjuk csinálni, hogy elkerüljük, hogy megint berobbanjon (a járvány)" - mondta Emmanuel Macron hétfőn egy iskolai látogatáson.

Jövő hétfőtől már a felsőbb osztályokba járók és a gimnazisták is személyes jelenléttel folytathatják az oktatást, és megszűnik az a korlátozás is, amely alapján a franciák csak a lakóhelyük tíz kilométeres körzetében mozoghatnak szabadon.

Az enyhítések további menetrendje azonban még mindig nem ismert, a kormány korábban annyit ígért, hogy a vendéglátóhelyek teraszai és a múzeumok, valamint a nem csak alapellátást biztosító üzletek május közepén nyithatnak meg.

Ősszel 5 ezerben jelölte meg a kormányzat azt a napi esetszámot, amely után enyhíteni lehet a korlátozásokat, jelenleg viszont még mindig csaknem 30 ezer új estet tárnak fel naponta.

A kórházi kezelést igénylő fertőzöttek száma már lassan csökken, kedd este 30 281 volt az előző napi 30 596-hoz képest, de a szám még mindig duplája annak, mint amelyet az előző járványhullámok miatti lezárások enyhítésekor jelentettek. Az intenzív osztályokon pedig két hete 6 ezren stagnál a súlyos betegek száma.

A járvány kezdete óta több mint 103 ezren vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben, közülük hétfőn 400-an, kedden pedig 338-an.

Járványügyi szakemberek szerint egy túl korai nyitás május közepén újabb járványhullámot idézhet elő, még az oltási kampány legoptimistább forgatókönyve mellett is.Kedden egyébként beadták Franciaországban a 20 milliomodik vakcinadagot, de a lakosság átoltottsága még nem elég jelentős a korlátozások feloldásához: a felnőtt lakosság 27 százaléka kapta meg az első vakcinadózist, míg 11 százalék mindkét adagot.