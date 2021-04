"Megtapasztaltam, milyen nyugdíjasként az élet. Tény, hogy nem rossz, de azért még ezzel várnék. Bár nem unatkoztam az elmúlt bő egy évben sem" - mondta a Borsnak Zsóka, aki rengeteg időt töltött a barátaival, sokat kirándult.

'Szerintem már mindenki nagyon várja, hogy visszacsöppenjen a régi életébe. Megmondom őszintén, hogy én is. Rettenetesen hiányzik a színpad, de a legfontosabb most az egészség" - tette hozzá a színésznő, aki már mindkét vakcinát megkapta, kínaival oltották be.