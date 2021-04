György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, azt mondta, a magyar lakosság 38 százaléka már megkapta az oltást szemben az unió 22 százalékos átlagával.

A beoltottak száma 3 774 221, közülük 1 773 900-an már a második oltást is megkapták - tette hozzá.

A regisztráltak száma a keddi adatok szerint 4 millió 526 ezer fölé emelkedett, 74 százalékuk már megkapta az oltást. A regisztráltak közül mintegy 1,2 milliónyian nincsenek még beoltva. Azok, akik regisztrálnak, és foglalnak időpontot, napokon belül megkaphatják az oltást, a vakcinák rendelkezésre álló mennyisége jelenleg már nem akadály - közölte az államtitkár.



Vasárnap 600 ezer Sinopharm vakcinát szállítottak ki az oltópontokra, csütörtökön várhatóan újabb 400 ezer adag érkezik. Emellett más vakcinaszállítmányok is érkeztek és érkeznek - tudatta György István.

Az államtitkár leszögezte, már nem a vakcinamenyiségen múlik, ki mikor kapja meg az oltást.Nem kell már várni a háziorvos hívására, már minden regisztrált - életkorától és munkahelyétől függetlenül - az eeszt.gov.hu honlapon könnyedén foglalhat időpontot az ország bármely oltópontjára. Ezt követően pedig egy-két napon belül megkaphatja az oltás.

Az online időpontfoglaló-rendszer jól vizsgázott az elmúlt napokban. A regisztráltak csütörtökre és az azt követő napokra is tudnak időpontot foglalni Sinopharm vakcinával történő oltásokra - közölte az államtitkár.



György István szólt arról, hogy megnyílik a lehetőség időpontok foglalásra május 3-tól 7-ig az AstraZeneca-oltásokra is a kórházi oltópontokra. Pénteken 324 ezer adagos AstraZeneca-szállítmány érkezik, amelyből 200 ezer adagot az elsőkörös oltásokra használnak fel - közölte. Az országos oltási munkacsoport vezetője kifejtette, a kedden megérkezett Pfizer-szállítmányt a regisztráltak másodikkörös oltására, valamint a 16-18 éves korosztály vakcinációjára fogják felhasználni.

György István kitért arra, az operatív törzs döntése alapján lehetővé válik azoknak az oltása is, akik három hónapon belül estek át a fertőzésen.



Az államtitkár arra biztatott mindenkit, regisztráljon és foglaljon időpontot, mert az oltással nem csak saját magát védi, hanem a közösséget is. Az oltási program előrehaladásával egyre inkább magunk mögött hagyhatjuk a járványt, válik szabadabbá az élet.

Magyarországon tíz emberből, aki oltást kért, hét már megkapta azt. Aki pedig nem kapta meg, már csak rajta múlik, hiszen ha rászán egy percet, és online időpontot foglal, egy-két napon belül beoltják - hangsúlyozta György István.