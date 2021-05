A Nemzet Sportolójától ma kora délután, szűk körben megtartott szertartáson vettek végső búcsút a Farkasréti temetőben. A temetésen 40-50 fő jelent meg, többnyire a rokonok, közeli barátok, de júniusra terveznek egy nyilvános búcsúztatót is, amennyiben a járványhelyzet megengedi - írja a Blikk.

Monspart Sarolta 1972-ben hazai sporttörténelmet írt, amikor elindult a csepeli maratonon, nők ugyanis addig nem indulhattak a klasszikus számban. A versenyt nemcsak lefutotta, hanem három órán belüli idejével Európa leggyorsabb női maratonfutója lett, 1976-ban elért 2:48:22 órás ideje 1982-ig magyar csúcs volt. A tájfutó világbajnok akkor sem adta fel a testmozgást, amikor a rák megtámadta a szervezetét. Élete végig küzdött a kórral és aktív maradt, ameddig csak tehette, családjával és kutyájával is nagyokat sétált.

"Itt vagyunk hát a célban, ez volt életed legjobb futása. Tekintsünk vissza az útra! Gondoltad volna, hány lánynak és asszonynak adtál erőt? Megmutattad, hogy egy kislányból is lehet élsportoló, megtörted a hagyományokat. Ha valaki tudja, milyen fiatalon padlóra kerülni, az te vagy. Tudod, milyen ha próbára tesz Isten, de te életben maradtál hogy másoknak segíthess. Most pedig biztosan azt mondanád, hogy elég ebből menjetek a dolgotokra. Igazad van ebben, folytatnunk kell, amit te elindítottal. Az egész ország ismeri a Monspart nevet, példakép és összetartó erő voltál. Hiszem hogy Saci most tényleg megérkezett, beért a célba. Nyugodjék békében!"

- így búcsúztatta Novák Katalin a Nemzet Sportolóját, aki Kamuti Jenő, Gajdos Tamás és Kondor Katalin mellett szintén részt vett a temetésen.