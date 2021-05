Rebel Wilson mostanában azért volt a figyelem középpontjában, mert sok munkával és akaraterővel megszabadult a súlyfeleslegétől. Bár azzal együtt is szerette és csodálta mindenki, az egészsége érdekében ő úgy döntött, hogy lefogy. Több mint 20 kilótól szabadult meg, megváltozott alakját többször is, szívesen megmutatta. Most azonban nem egy örömteli poszttal jelentkezett.

Ma rossz híreket kaptam, és nincs kivel megosztanom" - kezdi a bejegyzését a színésznő. "Minden nőnek, aki termékenységi gondokkal küzd, az együttérzésemet küldöm. Az univerzum működése titokzatos, és olykor nem tűnik igazságosnak... de remélem, hogy a sötét felhőkön átjut majd a fény" - írta.