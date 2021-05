Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 123 697 fő, közülük 2 248 775 fő már a második oltását is megkapta. 1130 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 785 967 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 128 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 173 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 538 965 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 218 829 főre csökkent. 4374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 511-en vannak lélegeztetőgépen. Már több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra és 80%-uk meg is kapta azt. A még oltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak foglalni jelenleg Sinopharm és AstraZeneca oltásokat, valamint azok, akik arról SMS értesítést kapnak Szputnyik vakcinára is foglalhatnak. A 16 -18 éveseket arra kérjük, hogy péntekig regisztráljanak az oltásra. A kormány mai ülésén ismét értékeli a járványügyi helyzetet.

