Történelem a kedvenc tantárgyad? Szakmák, amelyekhez elengedhetetlen a múlt ismerete

Imádod a történelmet, de nem akarsz sem tanítani, sem történészként kutatómunkát végezni? Mutatunk pár olyan szakmát, ahol szükséged lehet a múlt ismeretére és a jó történelem érettségire.

Egy ügyvédnek alapos történelemtudásra és elemzőkészségre van szüksége

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 nampix/Shutterstock

Jogász, ügyvéd

Azon túl, hogy a jogi karokra felvételi tantárgy a történelem, és tanulmányaid során is bővítened kell majd a tudásodat ezen a tudományterületen, később, ha az egyetem elvégzése után ügyvédként szeretnél dolgozni, akkor bizony a bíróság előtti érveléseid során is tudnod kell, mire hivatkozz. Ha már végzett alapszakos történész diplomával rendelkezel, a jog akkor is a te területed lehet, hiszen pont azokra a készségekre lesz szükséged, amit addigi tanulmányaid során tökélyre fejlesztettél: hatalmas mennyiségű információ értelmezése és rendszerezése, valamint az összefüggések, hibák, minták észlelése.

Újságíró, szerkesztő, akár szóvivő

Az újságírónak sokrétű tudással kell rendelkeznie, egy politikai újságíró, magazin szerkesztő, tudományos és ismeretterjesztő anyagokat megjelentető lap vagy oldal munkatársa nem árt, ha többek között a múltat is ismeri. A televíziós műsorok szerkesztői is újságírók, a hírműsorokban dolgozókra is jellemző, hogy minél nagyobb tudással rendelkeznek, annál sikeresebbek lehetnek a szakmájukban. Nem beszélve arról, hogy aki a történelem szakot elvégzi, az addigra annyi tudományos munkát elkészített már, hogy a cikkírást a kisujjából rázza ki, a szóbeli előadások terén szerzett tapasztalat pedig bármelyik szóvivőnek hasznára válna.

Politológus, politikai szakértő

A politológia a társadalomtudományokhoz tartozik, a politológia a politikatudomány módszereivel és rendszertanával vizsgálja a közélet eseményeit és történéseit, amelyeket analitikus szemlélettel elemez, értelmez és a lehető legközérthetőbben publikál, előad, stb. A politológus számára a történelemtudás elengedhetetlen, sok történelem alapszakot végzett hallgató választja mesterképzésnek a politológiát, nem véletlenül.

A múlt ismerete mindenki számára segítség lehet, de bizonyos szakmákban kifejezett előnyt jelent

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2020 Gorodenkoff/Shutterstock

Könyvtáros, levéltáros

Talán ez az a két szakma, amelyről nem kell sokat magyarázni. Ha szereted a könyveket, szívesen kutatsz régi iratok között, szívesen segíted a családfakutatást, ezeket a szakmákat neked találták ki, ráadásul ezeken a területeken kikerülhetetlen az alapos múltismeret.

Adatelemző, (piac)kutatási elemző

Az adatelemzőnek nem feltétlenül a történelemtudása a legfontosabb készsége, hanem az, amivel megszerezte azt. Ahogy az ügyvédi hivatás esetén,úgy az adatelemző szakmában is fontos az analitikus szemlélet, az óriásméretű információhalmazok gyors és szakszerű rendszerezése és feldolgozása.

Összességében elmondható, hogy a nagyvállalatok szívesen vesznek fel különböző területekre bölcsész-, így történelemszakos diplomával rendelkező fiatalokat, és meg is fizetik a munkájukat.