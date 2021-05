Szentágotai Lóránt egy igazi hős, aki orvosként a 96 koronavírusos beteget ápolt egyedül egy idősek otthonában. Miután elkapta a covidot, egy hónapig kómában volt, viszont a felépülése után is első útja a az otthonba a betegeihez vezetett.

Hetekkel ezelőtt berobbant a koronavírus a kolozsvári Theodora idősek otthonába, de a 71 éves dr. Szentágotai Lóránt ennek ellenére sem hagyta magára a betegeit. Az otthon lakóival együtt karanténba vonult és éjjel-nappal őket gondozta. Még a családjáról, imádott unokáiról is lemondott erre az időszakra szeretett hivatása miatt.

"Nagyon szívén viseli a betegei sorsát, a gyógyszereket 26 éve minden reggel ő számolta ki nekik. Megbecsüli a lakókat és ők is nagyon ragaszkodnak a doktor úrhoz, családtagként szeretik. Amióta járványhelyzet van, be is költözött az otthonba" - nyilatkozta a Ripostnak Juhos Márton, a Theodóra ház személyzetért felelős igazgatója.

Szentágotai Lóránt elmondása szerint az elmúlt 47 évben, amióta orvosként dolgozik, nem tapasztalt ennyire kemény és nehéz időszakot, mint a mostani.

"Próbáltam mindent megtenni: például 8 hónapig nem léptem ki az öregotthon kapuján, nehogy behozzak valami betegséget. Az első napok elég nehezek voltak, én is megfertőződtem. Azonnal ajánlották, hogy utaljam be magam, ezt azonban visszautasítottam. Nem hagyhattam itt a betegeket. Nyolcvan embert kezelés nélkül nem lehetett itt hagyni, ugyanis egyedül voltam orvos" - magyarázta a lapnak Szentágotai.

Azonban a vírus őt is ledöntötte a lábáról, egy hónapig kómában feküdt a kórházban. A három nap 39 fokos láz után a következő emléke, hogy a kórházban ébredt.

Miután felépült, azonnal visszatért a kórházba, hogy segíthessen a betegeinek, kerekesszékben ülve látta el az idősotthon lakóit. Kiderült, hogy a távollétében 10 ember elhunyt.

Jelenleg nincs egy fertőzött beteg sem az otthonban.

"Nem hittem, hogy túlélem. A kórházból is értesítették már a családot, hogy készüljenek a legrosszabbra. De egy hét elteltével valahogy helyrejöttem, úgy látszik, hogy még szükség van rám. A mentő egyenesen idehozott a kórházból" - mondta a Krónikának a hős magyar orvos.