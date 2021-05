Nick Kamen egy csapásra híressé vált, miután szerepelt egy Levi's reklámban. A kisfilm világszerte hatalmas figyelmet kapott, és olyan sztárok is felfigyeltek a modellre ezáltal, mint Madonna.

Az énekesnő ezután együtt is működött Nick Kamennel, az Every Time You Break My Heart című dalban dolgoztak közösen.

A férfi 59 évesen, hosszú betegség után meghalt. A tragikus hír a sztárvilágot is megrendítette.