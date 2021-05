Évek óta zaklatja Xantus Barbarát egy férfi, a színésznő most a tárgyaláson szembesült azzal, több emberrel tette ugyanezt. Például egy kamaszfiút is molesztált.

Folytatódik Xantus Barbara zaklatási ügyének a tárgyalása. A színésznőt és fiát még évekkel ezelőtt szólította le az utcán egy férfi, majd megszerezte az elérhetőségét, és üzenetekkel kezdte bombázni, fenyegette, meztelen fotókat küldött magáról. Xantus Barbara ezért feljelentette.

Most került sor a második tárgyalásra, a színésznő utána a Borsnak elmondta, bocsánatot kért tőle a férfi, de nem fogadta el.

„Rossz érzés volt találkozni vele, hallgatni őt a bíróságon. Ráadásul ez egy teljesen új ügy, amihez tulajdonképpen nincs közöm, ezért nem is beszélhetek róla. Maradjunk annyiban, hogy forgott a gyomrom, miközben egy teremben voltam ezzel az emberrel, aki nemcsak engem, hanem sokakat zaklatott és zaklat a mai napig. Olyan sok áldozata van, hogy már külön Facebook-csoportjuk is alakult" – mondta Xantus Barbara.

A férfi egy fiatal fiút is molesztálni kezdett évekkel ezelőtt, aki most szintén részt vett a tárgyaláson.

„Tizenhat éves voltam, amikor a semmiből rám írt az egyik közösségi oldalon. Elesettnek tűnt, és arra panaszkodott, hogy magányos. Megsajnáltam, és végül találkoztam is vele, elhívtam például focizni a haver¬jaimmal. Nem sokkal ezután kezdett megváltozni a hangneme. Számonkérő, fenyegetőző lett, majd illetlen képeket kezdett küldözgetni. Ekkor tiltottam le, de folyton új profilokat csinált, nem állt le. Feljelentettem, de ez sem érdekelte. A mai napig zaklat" – mesélte a most már 20 éves fiatalember.