Zivatarveszély miatt az ország nagy részére csütörtökre is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szerdán, kora este elsősorban a Dunántúl délnyugati tájain, az Alföld északkeleti részén és az Északi-középhegységben valószínű elszórtan zivatar; néhol felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30 milliméter csapadék), jégeső, viharos (60-80 kilométer/órás) széllökés is valószínű.



Az esti óráktól a Dunántúl nagyobb részén már stabilizálódik a légkör, a Dunától keletre azonban dél-délkelet felől észak-északnyugat felé fejlődve több helyen is várhatók zivatarok, melyekben intenzív csapadék, viharos szél valószínű.



Csütörtökön a hajnali órákra az eső, zápor mellett legnagyobb eséllyel az északi, északkeleti országrészre korlátozódhatnak a zivataros csapadékgócok. Napközben leginkább a Dunántúl déli felén, illetve az Alföld déli és keleti részein valószínű zivatarok kialakulása. Főként délkeleten a délutáni órákban helyenként intenzív zivatarok is előfordulhatnak 70 kilométer/órát meghaladó széllel, jégesővel.

Csütörtökre Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére adták ki a zivatarveszély miatti elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint csütörtök hajnalban 10-15, délután 16-22 Celsius-fok várható.