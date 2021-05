A nyugat-indiai Gudzsarat államban terjedt el a hiedelem, miszerint a tehéntrágyával kezelt bőr védelmet nyújt a koronavírus ellen. Úgy hiszik, a már megfertőződött embereknek is jól jön a tehén ürüléke, hiszen segítségével könnyebben átvészelhető a betegség.

A vallási rituálékhoz eddig is használtak szarvasmarha trágyát, sőt, Indiában tehéntrágya fesztivál is van. Az indiai orvosok és szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a trágya önmagában is terjeszthet fertőző betegségeket, így nem érdemes ilyen célra használni, hiszen a szarvasmarha ürülékének semmi köze a koronavírushoz -írja a Reuters.