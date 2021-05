Az újabb, május 17-i lazítások után a szakértők szerint elkerülhetetlen, hogy Angliában újabb koronavírus-hullám kezdődjön. A fertőzések terjedése biztosan gyorsabb lesz, hiszen onnantól fogva a beltéri vendéglátás is engedélyezett, ahogy ott a társas érintkezés is.

Ezután a a vírus terjedését jelző R-szám a kormány tanácsadói szerint biztosan 1 fölé emelkedik. A magas átoltottság miatt azonban a szakértők szerint nincs ok az aggodalomra. Úgy vélik, nem valószínű, hogy az egészségügyre fenntarthatatlan nyomást gyakorolnának. A tervek szerint júniusban oldják fel az összes korlátozást, az ezt követő egy évben a becslések szerint 54 900 kórházi felvétel történhet. 2021 szeptemberéig maximum 5700 kórházi ápolttal, és összesen 11 200 halálesettel számolnak. Ez akkor következhet be, ha a mutációk miatt csökken az ellenállóképesség, ha ez nem így lesz, akkor 4000 halálesettel számolnak őszig. A központi modellekben a szeptemberi harmadik hullám "csúcsán" naponta legfeljebb 175 haláleset következik be - írja a The Sun.