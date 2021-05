Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter újabb döntésekről számolt be a heti Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta, hogy jelenleg 4 420 767 beoltottnál jár Magyarország.

A mai napon elkezdődik a 16-18 éves fiatalok kampányszerű oltása, a tervek szerint keddig fog tartani, 96 ezren regisztráltak az oltásra.

A számítások szerint a pünkösdi hosszú hétvége utáni héten fogjuk elérni az 5 millió első oltást, ezért a kormány a jövő héten fog tárgyalni az újranyitás következő lépéséről, a korlátozások további enyhítéséről akkor döntenek - hangsúlyozta a miniszter.

"A rendezvények közül az esküvők megrendezése körül van a legtöbb kérdés, már azt már most előre jelezzük, akárhogyan alakulnak az oltások, 27-én éjféltől, tehát 28-án nulla órától a lakodalmak megtartására is lesz lehetőség" - jelentette be Gulyás.

A miniszter elmondta, terveik szerint minden magyar állampolgár, aki külföldön, azaz az Európai Unió, az OECD, vagy a NATO tagállamában, továbbá Oroszországban és Kínában kapott oltást, az igazolások kormányhivatali bemutatása után kaphat magyar védettségi igazolványt.

Forrás: MTI