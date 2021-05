"Már öt hónapja együtt voltunk, de engem is titkolt, és továbbra is akart. Rosszulesett, de igyekeztem megérteni, hogy nem akar felhajtást, főleg nem egy valóságshow-sztárral. Sokszor elmondta, nem tartja sokra az ilyesfajta szereplést, és nem gondolja, hogy bármit is letettem volna az asztalra" - mondta Anikó a Story Magazinnak, aki végül választás elé állította a rádióst.

"Amikor felkérést kaptam A Nagy Ő-re, feltétel volt, hogy szingli legyek. Mondtam Gábornak, ha végre felvállal, akkor természetesen visszautasítom a szereplést a műsorban. De úgy döntött, vállaljam és szakítsunk" - árulta el Anikó. A műsor után azonban Gábor meggongolta magát. "Szerintem Gábor félt, hogy végleg elveszít. Tudta, hogy én biztosan nem bujkálok tovább, így az utána következő nyolc hónapban, amikor együtt éltünk, már nyíltan vállalta a kapcsolatunkat."