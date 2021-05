Egy elismert tudós szerint a Föld gyorsabban fejlődhetne, ha idegen technológiákat lopna el egy titokzatos szivar alakú aszteroidáról, amely szerinte egy távoli galaxis UFO-ja lehetett. A becslések szerint a 200 méter átmérőjű Oumuamua az első csillagközi tárgy, amelyet valaha találtak a Tejútrendszerben. Először 2017 októberében észlelte a Hawaii Egyetem Pan-STARRS1 teleszkópja, miközben üstökösöket és aszteroidákat keresett a Föld közelében - írja a Daily Star.

A szakemberek azt vették észre, hogy a hosszú, szivar alakú kőzet fenomenális sebességgel forog és gyorsul, amely előtt egyes tudósok értetlenül álltak. A legtöbben egyetértettek abban, hogy az Oumuamua valószínűleg egy újfajta üstökös, amelyet egy olyan mechanizmus hajt, amelyet még egyszerűen nem értünk. De Avi Loeb professzor, aki a Harvard Egyetem Csillagászati Tanszékét vezeti, azonban ragaszkodik ahhoz a magyarázathoz, hogy az egy földönkívüli tárgy.

A professzor szerint az Oumuamua egy technológiai ereklye, amely több milliárd éves, és hogy ahogyan a majákat vagy más civilizációkat is tanulmányozzuk a Föld múltjából, ugyanezt kell tennünk az aszteroidával is. Az űrrégészet által ugyanis betekintést nyerhetünk a földönkívüliek világába, melyből sokat tanulhatnánk mi emberek is.