A férfi saját lábán ment be a kórházba, de sajnos másfél hét után az intenzív osztályra került, majd két hét alatt legyőzte a vírus - írta a Ripost.

Felesége a gyászoló özvegy könnyekkel küszködve nyilatkozott arról, hogy hat hónapos kisbabájával a kezében hogyan éli meg ezt az embert próbáló időszakot.

"Vannak időszakok, amikor elfog a kétségbeesés, el sem tudom képzelni, hogyan fogok leélni egy egész életet a férjem nélkül. Attila volt a legjobb ember, akit ismertem, nagyon szerettük egymást. Ebben az embert próbáló helyzetben a szüleim segítségére és Attila családjára is számíthatok. Egy ilyen fiatal és jó ember halála abszurdum.Úgy gondolom, nekem az egyik nagy feladatom az lesz az életben, hogy megpróbáljak értelmet adni az értelmetlennek azzal, ahogyan élek és ahogyan a kisfiunkat nevelem. Hogy egyszer majd azt mondhassam: Attila halála nem volt hiábavaló. A mély gyászban is igyekszem minél többször hálát adni Istennek, amiért ennyi ideig is részem lehetett a férjem életében. Attila nagyhétfőn halt meg, húsvétkor. Jézus Krisztus feltámadása ad hitet, hogy egyszer majd újra találkozunk. Akkor nagyon félnék, ha ezt nem így gondolnám"

-mondta Szandra, Attila felesége.