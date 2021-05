A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 630 976 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 138 384 főre csökkent. 2259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen. Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 81%-uk meg is kapta azt. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Őket kérik, hogy ne felejtsék otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot! Korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és keddig még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A Sinopharm-oltásokat továbbra is folyamatosan hirdetik a kórházak köszönhetően a hazánkba érkezett bőséges szállítmányoknak. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra.

A Google Play áruházban „EESZT alkalmazás" nevű, az App Store-ban pedig „EESZT Lakossagi" nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól - a védettségi igazolvány felmutatása helyett - akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.