Hullámzó frontrendszer alakítja az időjárást kontinensünk nyugati és középső részén. A rendszerhez kapcsolódó frontok mentén erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor, néhol kiadós mennyiségről is érkezik jelentés.

A Skandináv-félsziget felett egy elöregedő légörvény található, így ott is változékony, kissé csapadékos az időjárás. A Kelet-európai síkságon szintén egy ciklon örvénylik, itt a záporok mellett zivatar is előfordul. Szárazföldünkön a legmelegebb továbbra is az Ibéria-félsziget déli részén van, ott a csúcshőmérséklet többfelé átlépi a 30 fokot. A Kárpát-medence időjárását eleinte még egy okklúziós front, majd hétfőn már egy felettünk képződő ciklon alakítja.

Hétfőn országszerte borult idővel indul a nap, sokfelé lesz lesz kiadós eső, zápor, helyenként beágyazott zivatar. A legtöbb esőre az Észak-Dunántúlon és az északi megyékben számíthatunk. Délután már szakadozni vékonyodni kezd a felhőzet nyugat felől, és a csapadék is egyre inkább az északkeleti tájakra korlátozódik, kisebb záporok azonban még lehetnek máshol is. A nyugatias szél eleinte délire, délkeletire fordul és megélénkül, majd hétfőn már egyre nagyobb területen az északnyugati szél lesz a meghatározó, ami erős, néhol viharos lesz.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos részeken pár fokkal hűvösebb is lehet.