Szegedi Fecsót és kedvesét fenyegette a nő egykori párja, Mandula Ádám, akit az Aranypart című valóságshowban láthattak az emberek. A férfi a közösségi oldalon, élő videókban tett rémisztő kijelentéseket, emellett a felvételeken fegyver, valamint kábítószernek tűnő por is látszik. Mindezekért a Terrorelhárítási Központ emberei vették őt örizetbe 72 órára, jelenleg távoltartási végzés mellett szabadlábon védekezhet.

Fecsó barátnője, Bea nagyon fél a férfitól, avalamint a közös gyermeküket is félti. "Nem merem odaadni neki a kisfiunkat, mert olyan dolgokat művel nyilvánosan és az Instagramon is, hogy rettegek attól, hogy valami baja lesz a kisfiamnak. Legutóbb például élőben vágta szét a kezét, majd a vérével összekente az arcát és az asztalt, de szemmel láthatóan tudatmódosítók hatása alatt van. Sőt, egyszer még egy vascsővel is szétverte a kocsimat és sajnos engem is többször is bántalmazott" - mondta a Blikknek Bea. A rendőrségi feljelentés mellett a gyámhatóságnál és a gyermekvédelemnél is eljárást indított a férfi ellen kiskorú veszélyeztetése miatt.

"Egy ilyen ember mellett a gyermekem nincsen biztonságban, valamint nem is szolgálhat példával egy kisfiú előtt. Kezdeményeztem a kizárólagos felügyeletet is Medox érdekében, illetve elhatároztam, hogy nem adom oda neki a gyereket láthatásra sem" - mondta.

"Akkor kezdődtek a problémák, amikor képbe került ez az új csaj, aki teljesen megbolondította. Olyan videók vannak, hogy a lány ki akar ugrani az ablakon, fetreng a földön, nekiszalad a falnak, majdnem ráesik a fejére a kép, stb... Rossz körülmények között laknak, a gyerek egy matracon alszik, ami a földön van. Azt hiszem nem kell tovább ragoznom, hogy Bea miért félti a négyéves kisfiút" - árulta el Fecsó.

"Múlt hét előtti szerdán az Instagramjára tette ki a válogatott fenyegetéseket, sőt kitette a címemet is, meg azzal fenyegetőzött, hogy megver és megöl. Közölte, hogy nem érdekli őt az sem, ha életfogytilglant kap, de ha megtalál, akkor kivégez engem is és Beát is. Itt van két kisgyerek, nem tudhatjuk, hogy mi jár a beteg agyában és nem fogok állandóan a hátam mögé sem nézni, ahányszor kimegyek az utcára. Egy ilyen ember engem ne fenyegessen, a családomat meg végképp ne" - tette hozzá Fecsó. "Örök hálám a rendőrök gyors és szakszerű intézkedéséért. Nagyon korrektül jártak el! Az általunk bemutatott bizonyítékok alapján a TEK segítségével azonnal őrizetbe is vették Bea exét, akit 72 órára őrizetbe is helyeztek. A fegyverekről azóta kiderült, hogy játékpisztolyok, a többi ügyben pedig elindult ellene az eljárás. Ettől függetlenül megbíztam az ügyvédemet is, mert itt már nem csak a testi épségünkről, hanem a jóhírünk megcsorbításáról is szó van" - mondta.

Mandula Ádám nem tartja jogosnak a 72 órás őrizetet. "Nem tartom jogosnak a 72 órás őrizetet, de legalább volt időm gondolkodni a dolgokról. Nem gondoltam komolyan a fenyegetést, csak hirtelen felindulásból tettem" - mondta.