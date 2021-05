Miközben vasárnap Indiában 240 ezer új koronavírus-fertőzöttet jegyeztek föl, és a halálos áldozatok száma a hivatalos adatok szerint is lényegében elérte a 300 ezer főt, a naponta regisztrált új fertőzések száma immár egy hete nem éri el a 300 ezret. Szakértők szerint a rejtve maradt, feltehetően igen nagy számú esettel együtt is a koronavírus legújabb hulláma túl van a tetőzésen, és megkezdődött a lefelé ívelő szakasz.



Ezzel egyidejűleg ugyanakkor egyre több esetet jelentenek egy másik, szintén súlyos, sok esetben halált okozó penészgomba-fertőzésből, a "feketegombaként" is emlegetett, a legyengült immunrendszert kihasználva a gyomrot és a bélrendszert vagy a tüdőt megtámadó mukormikózisból (mucormycosis). A tüdőből elterjedve a fertőzés megtámadhatja a beteg agyát, sok esetben csak az egyik szem sebészi úton való eltávolításával lehet megállítani a fertőzést.





A gombás fertőzéses esetek gyakoribbá válásáról már két hete beszámoltak indiai orvosok. Sadananda Gowda, az indiai szövetségi kormány egészségügyi minisztere szombaton arról tájékoztatott, hogy eddig csaknem 9 ezer ilyen gombás fertőzést jegyeztek fel Indiában, és az esetszám növekedése miatt hiánycikk a gombás fertőzés kezelésére használt gyógyszer, az Amphotericin B. A helyi média szerint már legalább 250 halálos áldozata van a gombás fertőzésnek Indiában, de hivatalos adat erről nem áll rendelkezésre. Korábban évente néhány mukormikózisos esettel találkoztunk, a mostani helyzet ijesztő - mondta Ambrish Mithal, a Max Healthcare magánkórház gasztroenteorológia és diabétesz osztályának vezetője.



Az indiai szövetségi egészségügyi minisztérium csütörtökön javasolta az államoknak, hogy minősítsék járvánnyá a gombás fertőzés okozta betegséget azért, hogy minden orvosnak kötelező legyen jelentenie, ha ilyen esettel találkozik. Narendra Modi kormányfő pénteken a koronavírus utáni 'új kihívásnak' nevezte a betegséget.