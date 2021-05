Az orvosok és ápolók arról írnak, hogy bár több, mint egy éve hősiesen helytállnak, mégis rengeteg támadást kapnak az emberektől, akik már egymást sem kímélik. A járvány kezdetekor még elismerték munkájukat, mára azonban ez már a múlté: az ember nem csak fenyegetőznek, hanem néha a tettlegességig is elmennek a bevezetett szigorítások miatt. A közösségi médián is számtalan mocskolódó, a halálukat kívánó hozzászólást kapnak.

A intézet dolgozói most mindenkit arra kérnek, hogy fejezzék ezt be és legyenek együttműködőek, hisz a járványt csak így állíthatjuk meg.

Kedves Emberek! Egy évvel ezelőtt tapsoltatok nekünk, etettetek, szépítettetek, szerettetek minket. Aztán amikor az első hullám után ismét szigorú járványügyi beléptetést vezettünk be és a maszkviselést kértük, akkor már nem csak szavakkal fenyegettétek kollegánkat, hanem tettlegesen is bántalmaztátok. Amikor elsők között vettük fel a védőoltást, akkor szó szerint azt írtátok a posztunk alá, hogy "dögöljünk meg", és egyébként is csalás az egész, mert vizet fecskendőznek belénk egy kupakkal ellátott tűből. Most, amikor részlegesen feloldjuk a látogatási tilalmat azt írjátok nekünk, hogy felháborító, amit teszünk, mert csak a védettségi igazolvánnyal vagy negatív PCR teszttel rendelkezőket engedjük be a súlyos szívbetegeinkhez. A közösségi média oldalunkon nem csak minket küldtök a pokolba, hanem egymás halálát is kívánjátok, szívbeteg gyermekek szüleinek estek neki. Ez már nekünk is sok! Kérjük, ne tegyétek! Tudjátok mi több mint egy éve fronton vagyunk és harcolunk értetek. Mi itt voltunk karácsonykor, oltottunk húsvét vasárnap, és a mai napon, pünkösd hétfőjén is várjuk az oltakozókat. De ezt a harcot egyedül nem tudjuk megvívni, csak közösen sikerülhet legyőzni a járványt. Lehet, hogy nektek csak egy odavetett komment amikor valakinek a halálát kívánjátok a mi facebook posztunk alatt. És lehet, hogy azt sem gondoljátok komolyan, amikor minket küldenétek a másvilágra. De tudjátok, nekünk is van szívünk és lelkünk is, és egy ilyen hozzászólás elolvasása után is gondoskodnunk kell a lélegeztető gépen lévő koronavírusos betegeinkről, be kell lépnünk a műtőbe, hogy szíveket operáljunk, állandó készenlétben kell lennünk, hogy életeket mentsünk, transzplantáljunk. Arra kérünk benneteket, hogy a jövőben a mi facebook oldalunkon ne bántsátok sem egymást, sem minket. Köszönettel a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet csapata.

- írták Facebook-oldalukon.