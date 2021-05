Videó készült arról az alsózsolcai sofőrről, aki bedrogozva vezette a kocsiját. A felvételt egy másik autós készítette, és jól látható, hogy az illető többször áttért a szemközti sávba, és több autónak is kis híján nekiment. A rendőrök elfogták a férfit, akinek ki voltak tágulva a pupillái, akadozva beszélt és még a nyála is kifolyt. Büntetőeljárás indult ellene és a jogosítványát is elvették.