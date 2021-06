Június elseje van, ami hivatalosan a meteorológiai nyár első napja. Szerencsére erre a napra, sőt, egész hétre szép időt jósolnak, Pártai Lucia pedig azt is elárulta, milyen idő várható a hónap további részében.

"Június elseje a meteorológiai nyár első napja. Nevét Junóról, egy római istennőről kapta, aki Jupiter felesége volt. A meteorológiai szempontból a legcsapadékosabb hónapnak is számít Magyarországon. Átlagosan 60-90 mm csapadék hullik júniusban, de ez legtöbbször helyi záporok, zivatarok formájában érkezik, így gyakran előfordulnak száraz, csapadékszegény körzetek is. Sokakban azonban a nyár első hónapja az eperszüret időszakaként él és a korai cseresznye is javában érik már ilyenkor - mondta Pártai Lucia meteorológu a Blikknek.

Az éghajlati statisztikák szerint a jellemző minimum hőmérséklet júniusban 12-14 fok, a maximumok pedig 23-25 °Celsius körül alakulnak. A napsütéses órák száma 224-259 óra körül van összesen a június hónap folyamán.

A csapadékos május után úgy tűnik, az időjárás is képben van azzal, hogy hivatalosan mától nyár van, ugyanis június első napjaiban folyamatos felmelegedés várható. Csütörtöktől csak elvétve fordulhatnak elő záporok és zivatarok, ezt leszámítva viszont nyárias, meleg idő érkezik. Ha hihetünk a 30 napos előrejelzésnek, a nyár első hónapja nagy részt meleg, napos időt hoz, 20-25 fok körüli hőmérséklettel. Reméljük, hamarosan nagy tavaink is felmelegednek, és kezdődhet a strandszezon!