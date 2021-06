Elsőként vezeti be Görögország a digitális uniós oltási igazolványt, melynek célja hogy jelentősen megkönnyítse az utazásokat az Unión belül. Ezáltal elkerülhetővé válik a karantén azok számára, akik már be vannak oltva az EMA által jóváhagyott vakcinák egyikével vagy átestek a fertőzésen vagy pedig van negatív PCR – vagy pedig antigén-tesztjük – írta a The Guardian. Júniusban még csak tesztelési fázisban fog működni.

„Görögország volt az első ország, amely előállt az ötlettel, és a mostani lépéssel az oltási igazolást használó országok élvonalába kerül" – mondta el Kiriákosz Pierrakákisz, a digitális kormányzásért felelős görög minisztérium vezetője.

Az ország május 14-től már megnyitotta kapuit a turisták előtt, visszaállt a légi- és a kompforgalom is.

Magyarországon az uniós oltási igazolvány rendszere egyelőre tesztelési fázisban van, legkésőbb július 1-től élesítik.