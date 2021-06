Baukó Éva olykor celebekről osztja meg az őszinte véleményét, most éppen Kulcsár Edinának szólt be.

Baukó Éva időről időre megosztja egy-egy hírességről is a véleményét, ezútta Kulcsár Edinának szólt be Instagram-oldalán. Nem szeretnék úgy élni, mint pl. a Kulcsár Edina, hogy az egész életét végig Insta-sztorizza, nagy álszenten. Még kb a budipapírt is lehet látni, amivel kitörlik a s*ggüket" - írta Éva egy fotóhoz, amelyen egy testhez simuló ruhában pózol. Ugyan a szöveget azóta kitörölte, a Ripostnak még sikerült az eredeti posztot megörökítenie. Egyelőre Edina nem reagált Éva szavaira.