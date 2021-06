Nemrég írtunk mi is róla, hogy Istenes Bence váratlanul úgy döntött, hogy karrierváltásba kezd és a Veszprém megyei Öskü focicsapatához igazolt.

Bence első meccse se indult túl jól, a tévés ugyanis nem volt elég edzett a pályára lépéshez és egy hosszabb sprint után a combjához kapott. Ezután le is cserélték és ő is beismerte, hogy van rajta 1-2 kilú súlyfelesleg és időre van szüksége, hogy elég edzett legyen a futballhoz.

A dolgok azonban továbbra sem úgy alakultak, ahogy Bence eltervezte, sőt rosszabbra fordultak, ugyanis a műsorvezető úgy megsérült legutóbb meccse során, hogy meg is kellett műteni. Megpróbáltatásairól Facebook oldalán mesélt és azt is hozzátette, hogy el kellene gondolkoznia azon, ezt most miért kapta az élettől.