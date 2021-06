Az 57 éves Jeff Bezos, az Amazon atyja miután megszerezte a világ leggazdagabb embere "címet" nem maradt nagyratörő tervek nélkül. Legújabb célja, hogy eljusson a világűrbe, és ezt nem is a távoli jövőben tervezi, az Instagramon jelentette be, hogy július 20-án űrhajóra száll.

Jeff Bezos arról is beszélt, hogy lemond az Amazon vezérigazgatói posztjáról, egy másik cége, amellyel többet szeretne foglalkozni, a Blue Origin, amely űrtechnológiai eszközöket gyárt, és New Shepardot: azt rakétát is legyártotta, amely a júliusi utazást lehetővé teszi számára - írja a promotions.

"Ötéves korom óta arról álmodok, hogy végre eljutok az űrbe. Július 20-án testvéremmel vágok neki az útnak. A legnagyobb kaland lesz a legjobb barátommal" - mondta el a multimilliárdos.

Az Instagramra feltett videóban Bezos megkérte a bátyját, hogy csatlakozzon hozzá az úton, sőt, még más is mehet velük, persze, csak ha van pénze rá. Az űrrakéta ugyanis hatszemélyes és június 12-ig lehet licitálni az egyik szabad helyre. A Variety arról ír, jelenleg 2,8 millió dollár (8 milliárd forint) a legmagasabb licit.