Till Attila a Propaganda című műsorban Merkely Bélával beszélgetett, és megkérdezte a professzortól, lesz-e negyedik hullám.

"Nem lesz negyedik hullám se most, sem pedig szeptemberben. Nem tud egy olyan mutáció kialakulni, ami Magyarországon ismételt járványt okoz, mert nagyon magas az átfertőzöttség és az átoltottság is, és nem csak egy fajta vakcinával oltottak, hanem több fajtával" -mondta Merkely, aki úgy véli, 2022-ben már nem lesz koronavírus-járvány, azok viszont, akik nincsenek beoltva, továbbra is veszélyben vannak.