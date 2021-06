"Éppen véget ért a délutáni edzésünk, amikor az első hírek érkeztek. Mindannyiunkat sokkolt, rengeteget beszéltünk róla és arról is, hogy ez miként hat a dán válogatottra. Megrázó volt, hogy a családja is jelen volt" - mondta az MTI kérdésére a vasárnapi sajtótájékoztatón Nagy Ádám. - "Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy azt kívánjuk, mielőbb otthon legyen a családja körében".

A Bristol City védekező középpályása szerint szörnyű belegondolni abba, hogy ez bármelyikükkel megtörténhet. Elárulta, többször szóba került, hogyan lehetne ezeket kivédeni, mert nem ez az első eset és valószínűleg nem is az utolsó, mivel hiába csinálnak a futballistákon EKG-t, szívultrahangot, laborvizsgálatot, így is rejtve maradhatnak egészségi problémák.







