Rusvai Miklós szerint nyáron különösen oda kell figyelniük azoknak, akik még nem oltatták be magukat. A meleg hónapok alapjáraton nem kedveznek a légzőszervi megbetegedéseknek, de ennek ellenére a szakember óvatosságra int a különböző tömegrendezvényekkel, sporteseményekkel kapcsolatosan.

Magyarországon a harmadik hullám különösen erős volt, és ugyan komoly veszteségekkel, de sikerült leküzdeni. Az oltások megjelenése óta már több millió embert oltottak be világszerte.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy továbbra is tartsák be a szabályokat, és azok, akik még nem adatták be az oltást, fontolják meg, mivel a vírusmutációk rájuk sokkal nagyobb veszélyt jelentenek.