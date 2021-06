Barta Sylvia gyerekei egy percig sem gondolkoztak azon, hogy beoltassák-e magukat, hiszen az ő családjuk testközelből tapasztalta meg, hogy mit okoz a koronavírus. "Én nagyon beteg voltam, a gyerekeim ezt látták" - mondta a Mokkában Sylvi. "Voltak olyan nehéz napok, amikor én is szinte elvesztettem a reményt. Igyekeztünk tartani magunkat a férjemmel, hogy a lehető legkevesebbet érzékeljék, de érzékelték. Voltak nehéz pillanatok, volt sírás, volt aggodalom" - mondta.

Másrészt a családjukban van idős, beteg ember, például az idősjárás-jelentő édesanyja, aki jelenleg is kórházban van, az ő védelme érdekében is oltatják be magukat a gyerekek.

A fiatalokat természetesen az is motiválja, hogy programokon vehessenek részt, hiszen az elmúlt hónapokban nagyon sok időt töltöttek bezárva.