A pornó egy jellemzően férfiak által uralt iparág. Erika Lust svéd származású rendező azonban lépéseket tett ennek megváltoztatására. A 44 éves üzletasszony Lust Films néven saját produkciós céget alapított és díjakat is nyert nőközpontú erotikus filmjeivel. Erikát a tradícionális felnőtt filmek inspirálták, melyek sajnos sokszor nem veszik figyelembe a nőket - írja a Daily Star.

Erika célja a női öröm normalizálása filmjeivel, amely szerinte a férfiak számára is előnyös.

A képernyőn való megjelenítésről szól és arról, hogyan mutatjuk be a nemi szerepeket, nemcsak a nőkét, hanem a férfiakét is. Tudjuk, hogy a nőket tárgyiasítják. De a férfiak is behatoló szexgépekké redukálódnak"

- állítja az üzletasszony, aki szerint az emberek úgy fogyasztják a pornót, mint az egészségtelen ételeket. Bár az emberek tudják, hogy káros is tud lenni, mégis nézik. Erika szerint a pornó fogyasztásának egyetlen etikus módja, ha fizetünk érte.