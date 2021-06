Ahogy azt a Life.hu korábban megírta, a Magyar Kanizsai Udvari Színház társulatának díszleteket és jelmezeket szállító busza kigyulladt az M7-es autópályán, a Kőröshegyi völgyhídon. Az eset kapcsán korábban már megszólalt a társulat egyik tagja, Csomor Csilla, azóta azonban újabb részletek derültek ki az esetről.

A friss műszaki vizsgával rendelkező autó egyik pillanatról a másikra hatalmas füstöt és lángcsóvákat árasztott magából. A benne utazó technikai stáb tagjai előtt azonnal lepergett az életük, de szerencsére nem történt semmi komoly baj. Nemes Mihály a színház fővilágosítója lapunknak elárulta a baleset részleteit is.

„Maximális pánikhelyzet keletkezett egy szempillantás alatt. Hirtelen hatalmas füst és tűz kezdett gomolyogni a motortérből, mi pedig a saját épségünk után azonnal a technikai berendezés miatt kezdtünk el aggódni. Azonnal megálltunk, kiszálltunk a füstölő autóból, és lekapcsoltuk az eszközöket szállító utánfutót. Szerencsére minden tökéletesen be lett ládázva, ezért minden technikai kellékünk hibátlan állapotban élte túl a balesetet - fejtette ki Mihály, aki azt is elárulta, hogy szerencsére komoly sérülése senkinek nem keletkezett, néhány apróbb horzsolást leszámítva. Adja magát a kérdés, hogy vajon mi okozhatta ezt a veszélyes helyzetet.

"A nemrégiben vizsgáztatott és több, mint félmillió forint értékben felújított autóval pontosan senki sem tudja, hogy mi történhetett. Lehetséges, hogy egy kisállat - például egy nyest - mászhatott be a motorháztető alá, és megrágta a vezetékeket, de az sem kizárt, hogy egy vegyi anyag okozta az égést. Még a szerelő sem tudott biztosat mondani a szerencsétlen dologgal kapcsolatban, szerinte egy autóval még a legbiztonságosabb körülmények között is bármikor bármi megtörténhet." Mihály azt is elárulta, hogy a színház szerencsére anyagi károk nélkül úszta meg a balesetet, az autón kívüli egyetlen veszteség csupán az, hogy egy munkatársának bent égett a mobiltelefonja. Természetesen a legfontosabb, hogy mindenki épen és egészségesen tért haza.