Kemenesi Gábor virológus Facebook-oldalán osztotta meg a gondolatait a koronavírus negyedik hullámával kapcsolatban.

A szakértő szerint az először Indiában felbukkanó delta variáns okozhatja a koronavírus-járvány következő hullámát, amire Nagy-Britannia után itthon is lehet számítani. Angliában az új esetek 90%-át a Delta variáns okozza, amely Indiából kezdett el terjedni.

"Mivel egy minden eddiginél jobb terjedést és bizonyos fokú neutralizáció kerülést is mutató variánsról van szó, a védettséggel még nem rendelkezők lehetnek a járvány új elszenvedői, akiket éppen a jobb terjedés miatt a vírus hatékonyabban meg is találhat. A problémát pedig az jelenti, hogy oltás hiányában a betegség súlyos formája, a kórházi kezelés szükségessége is fennállhat ezeknél az embereknél" - olvasható a virológus bejegyzésében.

Többek között arról is írt, hogy olyan variánsról nem tudnak és nem is számítanak olyanra, amely teljes vakcinakikerülést mutatna. Azonban a vakcinák hatásának csökkenése előidézheti azt a helyzetet, hogy az oltottak körében is megjelenhet bizonyos mértékig a tünetes megbetegedés - írja a Blikk.