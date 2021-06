Amennyiben a koronavírus-világjárvány nem vesz új, váratlan fordulatot, Magyarország június 24-től visszaállítja belső schengeni határain a normális átjárást - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Magyarország pozsonyi nagykövetségén szerdán.

"Ez azért jó, mert a Magyarország és Szlovákia közti 36 határátkelő közül jelenleg csak 19 működik, és ha sikerül végrehajtani ezt a döntést, akkor végre minden határkeresztező úton lehet majd közlekedni a két ország között" - fejtette ki Szijjártó Péter. Hozzátette: a világjárvány még inkább rámutatott az egymásrautaltságra, és ezért terveik közt szerepel az is, hogy már hamarosan lehetővé teszik, hogy a Magyarországgal határos megyékben, régiókban élők Magyarországon is felvehessék a koronavírus elleni oltást.



Utóbbival összefüggésben azt mondta: Magyarországon Európa leggyorsabb és legeredményesebb oltási kampánya zajlott le, a felnőtt lakosság jóval több, mint 60 százaléka be van oltva, és ezért újabb és újabb lépéseket lehet tenni a normális élet felé. "Mi már inkább többé, mint kevésbé vagyunk biztonságban" - mutatott rá Szijjártó Péter.