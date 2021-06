A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 33 498 155 fertőzött volt eddig a napig, és 600 649-en haltak meg. Indiában 29 633 105 fertőzöttet és 379 573 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 17 628 588 fertőzöttről és 493 693 halálos áldozatról tudni. Franciaországban 5 809 319 fertőzöttet és 110 740 halálos áldozatot regisztráltak. Törökországban 5 348 249 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 48 950. Oroszországban 5 189 260-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 125 443-ra emelkedett.

Az Egyesült Királyságban 4 605 805 a fertőzöttek száma, és 128 190-en haltak meg a betegségben.

Olaszországban 4 248 432 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 127 153. Argentínában 4 198 620 a fertőzöttek és 87 261 a halottak száma. Spanyolországban 3 749 031 fertőzöttet és 80 615 halálos áldozatot regisztráltak. Németországban 3 726 767 a fertőzöttek száma, 90 185 a halottaké. Lengyelországban 2 878 061 fertőzöttet és 74 688 halálesetet tartanak nyilván.

