A következtetés egy jelentésben szerepel, amelyet csütörtökön vitat meg a GAVI Vakcinaszövetség, amely a WHO-val közösen irányítja a védőoltások méltányos elosztását célzó Covax programot. Ez a feltételezés még változhat, és két további, kevésbé valószínű forgatókönyvet is kidolgoztak.

A Moderna és a Pfizer vakcinagyártók, illetve ez utóbbi német partnere, a BioNTech azon a véleményen vannak, hogy a világnak rövidesen szüksége lesz emlékeztető oltásokra, hogy fenn tudják tartani a védettség magas szintjét, de ennek bizonyítékai továbbra sem világosak.



A Reuters által ismertetett dokumentum szerint a WHO úgy ítéli meg, hogy a magas kockázatnak kitett személyek évenkénti, illetve általában a lakosság kétévenkénti emlékeztető oltása az alapvető forgatókönyv. A WHO arra nem tér ki, hogyan jutott erre a következtetésre, de rámutat, hogy emellett a forgatókönyv mellett továbbra is megjelennek újabb variánsok, és a védőoltásokat rendszeresen ezekhez a veszélyekhez kell igazítani.



