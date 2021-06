Baranya, Somogy és Tolna megyében harmadfokú (piros) riasztásokat is kiadott zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután. Ezeken a helyeken rövid időn belül olyan heves zivatarok várhatók, amelyekben a viharos szél és a jégeső is jelentős kockázatot jelent.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint zivatarveszély miatt a nap folyamán csaknem az egész országban várhatók további másodfokú riasztások. Baranya, Somogy és Tolna megyében harmadfokú (piros) riasztásokat is kiadott zivatarveszély miatt.

A felhőszakadás veszélye miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Azt írták: a délután második felétől előbb a Dunántúl déli felére érkeznek intenzív zivatarok, amelyek kelet felé helyeződnek át, este pedig az Alföld déli részén is heves zivatarok jelennek meg. Az éjszaka első felében az intenzív zivatarok súlypontja az Alföldre tevődik át, hajnalra pedig már legfeljebb északkeleten lehet jellemző. A Dunántúlon megjelenő zivatarokat lokálisan jelentős szél (általában 80-100 kilométer/órás, helyenként akár 100-120 kilométer/órás, vagy annál is erősebb lökésekkel), nagyméretű jég, és felhőszakadás-szerű csapadékhullás kísérheti. Az éjszakai zivataroknál a fő veszélyforrást a nagyobb területre kiterjedő szélvihar jelentheti, de jégeső, és felhőszakadás ezekben is előfordulhat.

Korábban a katasztrófavédelem arra kért mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, viharjelzéseit. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt kéri: a viharos szélben lehetőség szerint ne parkoljanak fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha valaki leszakadt vezetéket, vagy bajba jutott embert lát, jelezze azt a 112-es segélyhívón - tették hozzá.

Kiemelték azt is, hogy ilyen időjárásban a nyílt vízen fürdőzés vagy csónakázás, illetve horgászás közben fokozott a villámcsapás veszélye. Ezért azt kérik, mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vihar esetén időben keressenek biztonságos helyet, autóban, illetve zárt ajtók és ablakok mögött.

Az aktuális meteorológiai riasztásokról tájékozódni lehet az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán és a katasztrófavédelem VÉSZ applikációján keresztül is - írta az OKF.