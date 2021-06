Sosem látott vihar csapott le tőlünk északra, a cseh-szlovák határon fekvő Hodonín településre. Az említett településen keresztülhaladó,frontrendszerből született tornádó erőssége a Fujita skála szerinti F3-as volt. Hazánk 20 millió forinttal segíti a tornádó sújtotta Csehországot, ahol háborús állapotok vannak a kórházakban.

Az első jelentések szerint akár 150-en is megsérülhettek a viharban és áldozatokról is érkezett hír. Azt egyelőre nem tudni, hányan rekedtek a romok alatt. A brutális viharról több felvétel is felkerült a közösségi oldalakra. A vihar egyébként épp Magyarország felé tart.