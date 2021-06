A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szerint a fiatalon elhunyt Benedek Tibor hatalmas űrt hagyott, "nagyon nagy szükségünk lett volna rá".

"Fölénk nőtt, a medencében ellenfeleivel, emberként mindannyiunkkal szemben az élet minden területén" - jelentette ki Menczer Tamás.



Az északnyugati Liguria tengerpartján, Genovától húsz kilométerre található kisvárosban 1913-ban alapított Pro Recco klub az olasz vízilabdasport uralkodó csapataként ismert, amely az idén a Ferencvárostól hódította vissza a Bajnokok Ligájáért járó trófeát. A Pro Recco egykori és jelenlegi magyar játékosai családtagnak számítanak a városban, fényképeik a helyi éttermek falait díszítik. A város több utcáját is sportolókról nevezték el. Recco díszpolgára, Benedek Tibor 2001 és 2004, valamint 2007 és 2014 között játszott az olasz csapatban. Halálakor a Pro Recco uszodaépülete falára felírták a sportoló szívbe zárt nevét a csapat színeivel, ami azóta is ott látható.

A város kultúrtermében a magyar és olasz himnusszal kezdődött megemlékezésen többek között Carlo Gandalfo polgármester, Kulcsár Krisztián MOB-elnök, Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert vízilabdázó, aki a leghosszabb ideig játszott a reccói csapatban Benedek Tiborral együtt is, Maurizio Felugo, a Pro Recco volt játékosa és jelenlegi edzője, valamint az olasz olimpiai bizottság és úszószövetség regionális képviselői mondtak beszédet. Felszólalt Benedek Tibor özvegye, Epres Panni is. A megemlékezésen részt vett Csiszár Jenő milánói főkonzul és Iglói-Nagy István a KKM sportdiplomáciai főosztályának vezetője.

A megemlékezés után emléktáblát avattak fel, amely a Pro Recco uszodájával szemközti sziklafalon kapott helyet, az onnan induló lépcsősoros sétányt nevezték el az elhunyt sportolóról. A tábla felirata kiemeli, hogy Benedek Tibor három olimpiai aranyérme mellett világ- és Európa-bajnok, valamint a Pro Recco és a magyar válogatott kapitánya volt. A táblaavatáson felszólalt a helyi plébános, Revello atya. Az emléktáblát leleplezése előtt olasz és magyar zászló fedte.